Помощник Кадырова потребовал прекратить «враждебную деятельность» «Новой газеты» после публикации о внесудебных казнях в Чечне

Помощник главы Чечни, министр информации и печати республики Ахмед Дудаев в инстаграме жестко раскритиковал «Новую газету» из-за статьи журналистки Елены Милашиной под названием «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей».

Елена Милашина опубликовала монолог выходца из Чечни Сулеймана Гезмахмаева, ранее служившего в полку патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. Гезмахмаев рассказал, как задерживал и допрашивал людей, которых в начале 2017 года массово казнили (он отрицал свое участие в пытках и убийствах). «Медуза» подробно пересказывала этот материал.

Под видом «правдивого разоблачения» это фейковое издание вновь состряпало гнусную клевету, высасывая из пальца вымышленные невинные жертвы, крышуя беглых преступников-дегенератов, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство героических сотрудников правоохранительных органов.

Ахмед Дудаев заявил, что материал «Новой газеты» вызвал «волну возмущения и справедливого народного гнева» среди всех слоев населения Чечни. И, по словам министра, жители потребовали, чтобы руководство России и Чечни приняло законные меры, «чтобы прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу».

15 марта, в день выхода материала Елены Милашиной о внесудебных казнях в Чечне журналисты «Новой газеты» пожаловались на резкий химический запах, возникший на входе в редакцию издания в Москве. В сети опубликовали видео с камеры наблюдения у офиса «Новой газеты»: на записи человек в форме курьера «Яндекса» держит велосипед, из заднего колеса которого выходит газ. Полиция Москвы проводит проверку. В Кремле заявили, что надеются на то, что случившееся будет расследовано.

Журналистка Елена Милашина в феврале 2020 года заявила, что неоднократно получала угрозы со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Это произошло после того, как на нее и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном.

В апреле 2020 года Рамзан Кадыров раскритиковал статью Милашиной в «Новой газете» о коронавирусе в Чечне. Он призвал ФСБ и администрацию президента РФ повлиять на издание и добавил: «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание». Газета сочла слова Кадырова угрозой, а Генпрокуратура добилась блокировки статьи Милашиной.