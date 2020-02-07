В Грозном напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, сообщает издание.

Инцидент произошел у входа в гостиницу «Континент» вечером 6 февраля. Нападавшими были как мужчины, так и женщины. «Новая газета» сообщает, что Дубровина была избита, при этом били ее, в основном, женщины. Нападавшие снимали свои действия на камеру.

Как отмечает издание, Милашина и Дубровина приехали в Грозный на суд по .