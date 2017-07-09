«Новая газета» рассказала о массовом убийстве задержанных в Грозном

«Новая газета» опубликовала список 27 человек, которых, по информации издания, убили в ночь на 26 января 2017 года в Грозном после задержания правоохранительными органами. При этом газета отмечает, что общее количество убитых может достигать 56 человек.

Убитые, по данным «Новой», были задержаны в течение января в рамках спецоперации, которая началась после убийства полицейского в декабре 2016 года. Тогда же, в январе, о массовых задержаниях отчитывался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что это банда, которая связана с террористами «Исламского государства».

После убийства, как пишет газета, тела задержанных развезли по разным кладбищам, в том числе христианским. По информации «Новой», решение об убийстве было централизованным, но «спонтанным». В распоряжении газеты оказались фототаблицы со снимками задержанных, где указано, против кого из них были возбуждены уголовные дела.

«Новая газета» особо отмечает, что информацию о массовом убийстве изданию подтвердили два источника: в СК и в администрации главы Чечни. «Мы не можем утверждать, что в ночь с 25 на 26 января в Чечне произошла беспрецедентная по своим масштабам даже для Чечни внесудебная казнь», — говорится в материале.

Газета настаивает на возбуждении уголовного дела.