Рамзан Кадыров говорит, что в Чечне задержаны десятки боевиков, связанных с ИГ. Что там происходит?

В Чечне в результате многодневной спецоперации была задержана группа боевиков, связанных с «Исламским государством». По сообщениям местных силовиков, за пять дней в Курчалоевском и Шалинском районах Чечни, а также в Грозном задержали более 60 человек из числа боевиков и их сторонников, четыре человека убиты. Это уже второй случай массовых задержаний сторонников ИГ в Чечне за последнее время: в середине декабря прошлого года в регионе ловили причастных к нападению на полицейских в Грозном. По данным правозащитников, одну из задержанных за нападение могли убить.

Операция по поимке боевиков началась 11 января. Как рассказывал в своем инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров, в Курчалоевском районе республики прошла спецоперация, в ходе которой были убиты четыре боевика. Один человек, вступивший в перестрелку, задержан, еще один, Имран Дацаев, сумел скрыться. В результате перестрелки в селе Цоци-Юрт погибли два сотрудника правоохранительных органов. Кадыров утверждает, что боевики связаны с неким близким родственником известного чеченского террориста Исы Мускиева, убитого в 2006 году. Этот родственник, по мнению главы Чечни, из-за рубежа приказал организовать террористическую сеть в республике.

Об операциях в Чечне и деятельности боевиков известно в основном со слов самого Кадырова; других источников по этой теме практически нет.

За пять дней задержали более 60 человек. По подозрению в причастности к сети исламистов задержали десятки человек в Курчалоевском и Шалийском районах Чечни, а также в Грозном. Как пишет «Коммерсант», выявить сеть удалось благодаря анализу переписки в вотсапе. Официально сообщалось о личности только одного задержанного — это тот самый Имран Дацаев, скрывшийся с места перестрелки 11 января. Его поймали спустя три дня в Грозном в районе площади Минутка во дворе торгового центра «Орбита». При себе у мужчины была граната, он кинул ее в полицейских. Дацаева задержали, сведений о пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.

Значительная часть задержанных — жители села Цоци-Юрт, где до сих пор живут родственники Исы Мускиева. «Новая газета» опубликовала список из 22 задержанных в этом селе, среди них есть и мужчина по фамилии Мускиев 1990 года рождения. В основном это молодые люди, в том числе несовершеннолетние. В чем конкретно они подозреваются, непонятно: Кадыров утверждает, что задержанные собирались присоединиться к бандподполью и готовили преступления.

Родственники боевиков «покаялись». 12 января в Цоци-Юрте прошел сход местных жителей, на котором решили выселить из села всех родственников Исы Мускиева. Поводом для этого, как отмечает «Кавказский узел», стала связь убитых боевиков с неким родственником известного чеченского террориста Мускиева— и тот факт, что Иса Мускиев, убитый еще в 2006-м, был причастен к смерти более ста жителей Цоци-Юрта. На следующий день родственники Мускиева на новом народном сходе «покаялись» и попросили прощения, после чего старейшины решили их не выселять. Практика ответственности граждан за преступления родственников широко распространена в Чечне и поощряется руководством республики, несмотря на то что это противоречит российскому законодательству.

Кадыров говорит, что боевиков «наставляли из Сирии». По словам главы Чечни, некий уроженец Шали (вероятно, речь идет о том самом родственнике Исы Мускиева), имя которого известно чеченской полиции, координировал действия боевиков, находясь в Сирии. В МВД Чечни утверждают, что вся банда связана с «Исламским государством». Кадыров рассказывает, что за группой следили с лета 2016 года и выяснили, что она готовила «крупномасштабные теракты с максимальным количеством жертв»

В Чечне, по всей видимости, усилилась активность бандподполья. Задержания в Цоци-Юрте — уже второй случай масштабных перестрелок с боевиками в Чечне за последнее время. В середине декабря 2016-го произошло нападение на полицейских в Грозном, в результате которого погибли семь боевиков и четыре полицейских. Троих нападавших поместили в больницу с различными ранениями. В конце декабря «Кавказский узел» сообщил, что всех троих убили в тот момент, когда в больнице отключили свет — однако Рамзан Кадыров категорически эти сведения отверг.

«Мемориал» со ссылкой на собственный источник утверждает, что 18-летняя девушка из числа задержанных вскоре после задержания все же была убита, а родственники, среди которых есть полицейские, якобы отказались от нее. Подтверждения этим сведениям нет.