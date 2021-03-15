«Новая газета» пожаловалась на стойкий химический запах в редакции

«Новая газета» сообщила, что вход в редакцию издания в Потаповском переулке в Москве поражен неизвестным химическим веществом. В своем заявлении газета назвала случившееся «химической атакой».

В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании.

Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила The Insider, что никто из сотрудников редакции не пострадал. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, содержание вредных веществ в воздухе в здании не превышает предельных значений.

На месте находятся представители МЧС, МВД и ФСБ (последние прибыли, поскольку здание редакции — режимный объект, объяснили в «Новой»).

Сотрудники «Новой газеты» считают, что запах в редакции похож на запах, стоявший после того, как в 2017 году загородный дом журналистки газеты Юлии Латыниной обрызгали едким газом неизвестного состава. Тогда Латынина говорила, что ее дом опрыскали «тошнотворной химической жидкостью с ароматом гнилого лука, смешанного с не менее дивным ароматом чеснока, дерьма и немножечко бытового газа».

Независимая экспертиза, проведенная по заказу «Новой газеты» после атаки на дом Юлии Латыниной в 2017 году, установила, что вещество, которым обрызгали здание, «представляет высокую степень опасности для жизни и здоровья человека».