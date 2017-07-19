Юлия Латынина сообщила о нападении на свой дом

Обозреватель «Новой газеты» и «Эхо Москвы» Юлия Латынина сообщила, что на ее дом в ночь на 19 июля было совершено нападение — злоумышленники опрыскали здание «едким газом неизвестного состава».

По словам Латыниной, в результате пострадали, помимо нее самой, ее пожилые родители, двое соседей и двое их внуков. При этом она подчеркнула, что вещество не наносит серьезного вреда здоровью.

«Это было какое-то вещество с тошнотворным запахом, который, насколько я понимаю, достаточно мало наносит вред здоровью», — сказала Латынина.

Журналистка заявила, что не собирается обращаться в полицию в связи со случившимся. В то же время адвокат Анатолий Кучерена, возглавляющий Общественный совет при МВД, сообщил «Интерфаксу» о начале проверки после того, как к нему обратился главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

В полиции заявили, что «разлитая жидкость опасности для жизни и здоровья людей не представляет».