Экспертиза: дом Юлии Латыниной облили высокотоксичным веществом
Вещество, которым в середине июля облили дом журналистки Юлии Латыниной, «представляет высокую степень опасности для жизни и здоровья человека».
К такому выводу пришла независимая экспертиза, проведенная по заказу «Новой газеты».
В образце, переданном на экспертизу, были обнаружены диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты, говорится в заключении, опубликованном изданием.
ДМФА, сообщили эксперты, оказывает «довольно сильное раздражающее действие на слизистые оболочки и кожные покровы», а «проникая в организм повреждает печень и почки».
«Вред фталатов проявляется из-за их токсичности для печени и почек, репродуктивных органов, эндокринной и нервной системы», говорится в заключении экспертов. Фталаты, в частности, могут «всасываться через кожу и разноситься по всему организму, превращаясь в моноэтилфталаты, которые оказывают отрицательное воздействие на дыхательную функцию легких, поражают почки и печень».
Теперь у редакции «Новой газеты» есть все основания утверждать: летнее нападение на дом Юлии Латыниной — не хулиганство, а жестокая акция, совершенная общественно опасным способом, которая — если бы не случай — могла бы привести к необратимым последствиям.