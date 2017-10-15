Экспертиза: дом Юлии Латыниной облили высокотоксичным веществом

Вещество, которым в середине июля облили дом журналистки Юлии Латыниной, «представляет высокую степень опасности для жизни и здоровья человека».

К такому выводу пришла независимая экспертиза, проведенная по заказу «Новой газеты».

В образце, переданном на экспертизу, были обнаружены диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты, говорится в заключении, опубликованном изданием.

ДМФА, сообщили эксперты, оказывает «довольно сильное раздражающее действие на слизистые оболочки и кожные покровы», а «проникая в организм повреждает печень и почки».

«Вред фталатов проявляется из-за их токсичности для печени и почек, репродуктивных органов, эндокринной и нервной системы», говорится в заключении экспертов. Фталаты, в частности, могут «всасываться через кожу и разноситься по всему организму, превращаясь в моноэтилфталаты, которые оказывают отрицательное воздействие на дыхательную функцию легких, поражают почки и печень».