Полиция возбудила уголовное дело после поджога машины Юлии Латыниной
Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества после поджога машины журналиста Юлии Латыниной. О возбуждении дела после происшествия в «новой Москве» сообщила представитель МВД Ирина Волк. Источник «Интерфакса» пояснил, что речь идет именно о машине Латыниной.
Волк заметила, что дело возбуждено по результатам проверки, но не уточнила, когда именно началось производство. Поджог машины произошел 3 сентября.
Сейчас, по словам представителя МВД, полиция устанавливает причастных к поджогу лиц. Есть ли в деле конкретные подозреваемые, не уточняется.
После поджога машины Латынина объявила, что уезжает из России. До этого в июле 2017 года кто-то облил дом журналистки неизвестным веществом с едким запахом.