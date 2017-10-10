Полиция возбудила уголовное дело после поджога машины Юлии Латыниной

Интерфакс
10:05, 10 октября 2017
Надежный источник

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества после поджога машины журналиста Юлии Латыниной. О возбуждении дела после происшествия в «новой Москве» сообщила представитель МВД Ирина Волк. Источник «Интерфакса» пояснил, что речь идет именно о машине Латыниной.

Волк заметила, что дело возбуждено по результатам проверки, но не уточнила, когда именно началось производство. Поджог машины произошел 3 сентября.

Сейчас, по словам представителя МВД, полиция устанавливает причастных к поджогу лиц. Есть ли в деле конкретные подозреваемые, не уточняется.

После поджога машины Латынина объявила, что уезжает из России. До этого в июле 2017 года кто-то облил дом журналистки неизвестным веществом с едким запахом.
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