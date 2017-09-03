У Юлии Латыниной сгорела машина. Она считает, что это был поджог

У журналистки «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлии Латыниной сгорела машина. Он считает, что причиной возгорания стал поджог. Об этом Латынина заявила «Эху Москвы».

«Она стояла на том самом участке перед домом, в том самом месте, которое уже подвергалось атаке, когда нас и наших соседей обрызгали этим нелегальным отравляющим веществом», — рассказала она.

Как рассказала Латынина, следователь ей сказал, что машина сгорела сама. «Если сгорела сама, то, возможно, это произошло из-за последствий первой атаки, потому что машина с тех пор воняла, то есть ей невозможно было пользоваться», — сказала Латынина.