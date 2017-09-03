У Юлии Латыниной сгорела машина. Она считает, что это был поджог

Эхо Москвы
14:23, 3 сентября 2017
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У журналистки «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлии Латыниной сгорела машина. Он считает, что причиной возгорания стал поджог. Об этом Латынина заявила «Эху Москвы».

«Она стояла на том самом участке перед домом, в том самом месте, которое уже подвергалось атаке, когда нас и наших соседей обрызгали этим нелегальным отравляющим веществом», — рассказала она.

Как рассказала Латынина, следователь ей сказал, что машина сгорела сама. «Если сгорела сама, то, возможно, это произошло из-за последствий первой атаки, потому что машина с тех пор воняла, то есть ей невозможно было пользоваться», — сказала Латынина.

Пока неизвестно, возбуждено ли уголовное дело.

Эхо Москвы
В июле 2017 года Латынина рассказывала, что ее дом обрызгали «едким газом неизвестного состава». Что это было за вещество, неизвестно.
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