В телеграме опубликовали видео распыления газа у редакции «Новой газеты». Журналисты потребовали расследования от властей Москвы

«Новая газета» обратилась к правительству Москвы с предложением провести совместное расследование химической атаки на редакцию.

Днем 15 марта журналисты пожаловались на резкий химический запах, возникший на входе в редакцию издания в Потаповском переулке. На место происшествия выехали экстренные службы, которые впоследствии отчитались, что не зафиксировали повышенного содержания вредных веществ в воздухе.

Вечером во вторник в телеграм-канале «Новости Москвы» появилось видео с камеры наблюдения возле офиса «Новой газеты». На нем виден человек в форме курьера «Яндекса» — он держит велосипед, из заднего колеса которого распыляется газ.

«Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам», — заявили журналисты «Новой газеты» по поводу видео, назвав произошедшее «угрозой для москвичей».

Пресс-секретарь сервиса доставки «Яндекс.Еда» Елена Новикова сообщила «Медиазоне», что «по этому адресу курьеров, сотрудничающих с сервисом, мониторинг не зафиксировал».