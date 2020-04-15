«Новая газета» по требованию Роскомнадзора заблокировала текст о коронавирусе в Чечне, которым был недоволен Кадыров

«Новая газета» по требованию Роскомнадзора заблокировала материал Елены Милашиной о коронавирусе в Чечне. Об этом «Интерфаксу» сообщил главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов.

«Роскомнадзор не пишет, что что-то признано фейком, они пишут, что у них есть предписание Генпрокуратуры с тем, чтобы мы скрыли материал Елены Милашиной о борьбе с коронавирусом в Чечне», — сказал он.

Муратов добавил, что издание обратилось в Генпрокуратуру за разъяснением, что именно в тексте вызвало претензии ведомства.

Генпрокуратура 15 апреля потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью Милашиной под названием «Смерть от коронавируса — меньшее зло», вышедшую 12 апреля.

Надзорное ведомство нашло в материале «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности».

Глава Чечни Рамзан Кадыров после выхода материала сказал, что «Новую газету» курирует ФСБ, и потребовал от «господ» из спецслужбы «остановить этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ». Газета сочла слова Кадырова угрозой.