«Новая газета» по требованию Роскомнадзора заблокировала текст о коронавирусе в Чечне, которым был недоволен Кадыров
«Новая газета» по требованию Роскомнадзора заблокировала материал Елены Милашиной о коронавирусе в Чечне. Об этом «Интерфаксу» сообщил главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов.
«Роскомнадзор не пишет, что что-то признано фейком, они пишут, что у них есть предписание Генпрокуратуры с тем, чтобы мы скрыли материал Елены Милашиной о борьбе с коронавирусом в Чечне», — сказал он.
Муратов добавил, что издание обратилось в Генпрокуратуру за разъяснением, что именно в тексте вызвало претензии ведомства.
Генпрокуратура 15 апреля потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью Милашиной под названием «Смерть от коронавируса — меньшее зло», вышедшую 12 апреля.
Надзорное ведомство нашло в материале «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности».
Глава Чечни Рамзан Кадыров после выхода материала сказал, что «Новую газету» курирует ФСБ, и потребовал от «господ» из спецслужбы «остановить этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ». Газета сочла слова Кадырова угрозой.