Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал возврат страны к полупрезидентской форме правления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил в октябре 2021 года провести референдум по Конституции. Об этом он сообщил на митинге своих сторонников в Ереване, передает издание Panarmenian.

Пашинян заявил о возможности возврата от парламентской к полупрезидентской форме правления. По его словам,она будет гарантировать стабильность в стране и исключит «формирование внутриполитических кризисов».

Наконец, надо признать, что Конституция 2015 года, вступившая в силу в 2018 году, за этот период обнаружила много недостатков. И сегодня мы видим, что эта Конституция, к сожалению, создает много кризисных возможностей и рисков. В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую Конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления.

Пашинян также заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы, если на это согласится парламентская оппозиция.

Если парламентские силы примут наше предложение, сделанное еще в конце декабря прошлого года — начале января, то мы готовы к внеочередным парламентским выборам. Даю вам вторую возможность. Пойдем на выборы, и посмотрим, чьей отставки требует народ.

Армения перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления в 2018 году — на основе конституционного референдума, прошедшего в 2015 году. В результате реформы полномочия президента были ограничены и перераспределены в пользу премьер-министра.

После поражения в в Армении продолжается политический кризис. Он обострился 25 февраля, когда Генштаб потребовал отставки Никола Пашиняна. Причиной стало то, что премьер уволил замначальника Генштаба, высмеявшего его за слова о неэффективности применения российских «Искандеров» в Карабахе.

Пашинян признал, что его неправильно информировали об «Искандерах». При этом он назвал действия военных попыткой переворота и попытался уволить главу Генштаба, но президент Армении отказался отправить того в отставку. Пашинян продолжает настаивать на уходе главы Генштаба, называя его «предателем». В Ереване с 25 февраля проходят акции сторонников и противников премьера.