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В Ереване прошли акции сторонников и противников премьер-министра Армении, оппозиция объявила бессрочный протест. Фотографии
Источник: Meduza
В Армении 25 февраля вновь обострился конфликт между сторонниками и противниками премьер-министра страны Никола Пашиняна. Его отставки потребовал Генштаб вооруженных сил Армении. В центре Еревана состоялись массовые шествия. Присоединившись к толпе своих сторонников, Пашинян заявил, что ситуация в стране находится под контролем. Противники премьер-министра провели митинг и объявили бессрочную акцию протеста. Они установили палатки около здания парламента и остались там на ночь.