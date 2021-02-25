В Ереване прошли акции сторонников и противников премьер-министра Армении, оппозиция объявила бессрочный протест. Фотографии

В Армении 25 февраля вновь обострился конфликт между сторонниками и противниками премьер-министра страны Никола Пашиняна. Его отставки потребовал Генштаб вооруженных сил Армении. В центре Еревана состоялись массовые шествия. Присоединившись к толпе своих сторонников, Пашинян заявил, что ситуация в стране находится под контролем. Противники премьер-министра провели митинг и объявили бессрочную акцию протеста. Они установили палатки около здания парламента и остались там на ночь.

Шествие сторонников Никола Пашиняна в центре Еревана Stepan Poghosyan / Photolure / ТАСС / Scanpix / LETA

Paul Dza / Sipa / Scanpix / LETA Артем Микрюков / Reuters / Scanpix / LETA

Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters / Scanpix / LETA

Karen Minasyan / AFP / Scanpix / LETA

Hayk Baghdasaryan / Photolure / ТАСС / Scanpix / LETA

Участники акции против Никола Пашиняна устанавливают палатки около здания парламента Армении Hayk Baghdasaryan / Photolure / AP / Scanpix / LETA

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Новое обострение в Армении. Главное Военные требуют отставки Никола Пашиняна, премьер объявил о попытке переворота. В центре Еревана — стихийные митинги

Подробнее о конфликте в Армении

Новое обострение в Армении. Главное Военные требуют отставки Никола Пашиняна, премьер объявил о попытке переворота. В центре Еревана — стихийные митинги