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В Ереване прошли акции сторонников и противников премьер-министра Армении, оппозиция объявила бессрочный протест. Фотографии

Источник: Meduza

В Армении 25 февраля вновь обострился конфликт между сторонниками и противниками премьер-министра страны Никола Пашиняна. Его отставки потребовал Генштаб вооруженных сил Армении. В центре Еревана состоялись массовые шествия. Присоединившись к толпе своих сторонников, Пашинян заявил, что ситуация в стране находится под контролем. Противники премьер-министра провели митинг и объявили бессрочную акцию протеста. Они установили палатки около здания парламента и остались там на ночь.

Шествие сторонников Никола Пашиняна в центре Еревана
Stepan Poghosyan / Photolure / ТАСС / Scanpix / LETA
Paul Dza / Sipa / Scanpix / LETA
Артем Микрюков / Reuters / Scanpix / LETA
Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters / Scanpix / LETA
Karen Minasyan / AFP / Scanpix / LETA
Hayk Baghdasaryan / Photolure / ТАСС / Scanpix / LETA
Участники акции против Никола Пашиняна устанавливают палатки около здания парламента Армении
Hayk Baghdasaryan / Photolure / AP / Scanpix / LETA
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Новое обострение в Армении. Главное Военные требуют отставки Никола Пашиняна, премьер объявил о попытке переворота. В центре Еревана — стихийные митинги

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