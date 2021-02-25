Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) и его сторонники во время шествия в Ереване, 25 февраля 2021 года Степан Погосян / Photolure / ТАСС

Генштаб Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Это стало реакцией на увольнение первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Его лишили должности по предложению Пашиняна после того, как он раскритиковал слова премьера о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер». Генштаб заявил, что Хачатрян был уволен «по недальновидным и необоснованным причинам» на основе «личных и амбициозных чувств» и что Пашинян и его правительство больше не способны принимать «адекватные решения». Заявление Генштаба подписали 40 высокопоставленных военнослужащих, в том числе начальник ведомства Оник Гаспарян.

Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой госпереворота. Он предложил президенту Армении Армену Саркисяну уволить начальника Генштаба, но президент пока не подписал соответствующий указ. Также Пашинян призвал своих сторонников собраться в центре Еревана на площади Республики. Премьер и сам вышел на улицу. Он заявил, что ситуация в стране остается управляемой и что заявление Генштаба было «эмоциональной реакцией», а уволенные военачальники остаются его «братьями и солдатами родины». Генпрокуратура Армении заявила, что расценивает требование Генштаба как неконституционное. Президент заверил, что принимает меры, чтобы урегулировать кризис.

Обновлено. Сайт News.am, выступающий против Пашиняна, сообщил, что 30 офицеров полиции Армении поддержали требование отставки премьер-министра. В списке, который привело издание, в основном офицеры в звании полковника и подполковника, а также пять генералов.

Помимо сторонников Пашиняна, в центр Еревана вышли и его противники. Оппозиционное «Движение по спасению родины» организовало митинг на площади Свободы. Поддержать военных призвали второй президент страны Роберт Кочарян (занимал этот пост в 1998-2008 годах) и Республиканская партия Армении, возглавляемая третьим президентом Сержем Саргсяном (занимал этот пост в 2008-2018 годах). Кочарян заявил, что «проигравшие в войне [в Нагорном Карабахе] и сдавшие земли власти должны уйти». Отставки Пашиняна также потребовала парламентская оппозиция — партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения».

Обновлено. Сторонники оппозиции начали устанавливать палатки возле здания парламента Армении.

Премьер Армении усомнился в боеспособности «Искандеров» 23 февраля в интервью изданию 1in.am. Он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что Армения могла бы использовать стоящие на ее вооружении «Искандеры» уже в первые дни . «А, может, он ответит, почему выпущенные ракеты „Искандер“ не взорвались или взорвались лишь на 10%», — сказал Пашинян.

Генерал Тиран Хачатрян, получивший звание Национального героя Армении во время войны в Карабахе, посмеялся над словами Пашиняна. Прокомментировать заявление премьера об «Искандерах» Хачатряна попросило издание «Ереван. Сегодня». Генерал «долго смеялся», а потом ответил, что это невозможно и несерьезно. «Не знаю, кто что сказал, но это невозможно (снова смеется)», — цитировал его слова «Ереван. Сегодня».

Армения — пока единственная страна, которая получила из России ракетные комплексы «Искандер». На вооружении Армении стоят четыре ракетные установки. Сообщалось, что они применялись против Азербайджана в ходе военных действий в Нагорном Карабахе. «Искандер» считается российским оружием последнего поколения, поэтому «само собой разумеется, что международная реакция на него важна для России», объяснял «Ереван. Сегодня». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова Пашиняна, отметив лишь, что российская техника не раз доказывала свою эффективность. Песков также выразил озабоченность обострением ситуации в Армении.

Это не первые протесты против Пашиняна с тех пор, как он пошел на уступки Азербайджану в Нагорном Кабарахе. В ноябре 2020 года, договариваясь о прекращении войны, Армения обязалась передать Азербайджану большую часть территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Из-за этого в Ереване начались протесты с требованием отставки Пашиняна. Протестующие ворвались в здания правительства и парламента, обокрали резиденцию премьера. Пашинян тогда заявил, что прекратил войну в Нагорном Карабахе, потому что «альтернативы не существовало».

Ольга Корелина