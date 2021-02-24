Премьер Армении усомнился в боеспособности российских «Искандеров»

Российские ракетные комплексы «Искандер», стоящие на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года «не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов». Об этом в интервью изданию 1in.am заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Так он прокомментировал слова бывшего президента страны Сержа Саргсяна о том, что Армения могла бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны в Карабахе. «Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему ракеты „Искандер“ не взорвались или взорвались лишь на 10%», — сказал Пашинян.

Когда журналист уточнил у него, разве так бывает, Пашинян добавил: «Не знаю… Может, оружие 80-х».

Армения первой и пока единственной из зарубежных стран получила из России ракетные комплексы «Искандер». Их демонстрировали на военном параде в Ереване в 2016 году. На вооружении Армении стоят четыре ракетные установки «Искандер» экспортной версии. Сообщалось, что они применялись против Азербайджана в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.