«Господина Пашиняна ввели в заблуждение». Минобороны РФ отреагировало на слова премьера Армении о неэффективности «Искандеров»

Российские ракетные комплексы «Искандер» не применялись во время . Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны России.

По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся.

В Минобороны добавили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «Искандеры» показали себя неэффективно во время карабахского конфликта.

Судя по всему, премьер-министра Республики Армении, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию.

23 февраля, отвечая на вопрос о применении «Искандеров» во время войны в Нагорном Карабахе, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «выпущенные ракеты „Искандер“ не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Первый замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян, которого попросили прокомментировать информацию о неэффективности «Искандеров», «долго смеялся». «Не знаю, кто что сказал, но это невозможно», — цитировало слова Хачатряна издание «Ереван. Сегодня».

24 февраля президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера уволил Хачатряна. 25 февраля Генштаб Армении отреагировал на это требованием об отставке Пашиняна. Премьер обвинил военных в попытке госпереворота. В Ереване начались акции сторонников и противников Пашиняна.

На фоне обострения политической ситуации в Ереване министры обороны Армении и России провели телефонные переговоры. Беседа прошла по инициативе российской стороны.

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