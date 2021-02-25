Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна. Он в ответ заявил о попытке военного переворота и позвал сторонников на улицы

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства, сообщает News.am.

Генштаб выпустил такое заявление после того, как по предложению Пашиняна уволили первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. 40 высокопоставленных военных, подписавших заявление, считают, что Хачатряна уволили «по недальновидным и необоснованным причинам».

Никол Пашинян в ответ на заявление военных написал в фейсбуке, что расценивает заявление Генштаба «как попытку военного переворота». «Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики [в Ереване]. В скором времени обращусь к общественности в прямом эфире», — заявил Пашинян.

Пашинян также сообщил, что уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который после этого подписал заявление военных.

После заявления Генштаба жители Еревана стали выходить на улицы, выкрикивая лозунги «Никол — предатель!» и «Никол — уходи!», сообщает «Интерфакс». В частности, люди собираются у здания министерства обороны страны.

В Минобороны Армении пока не комментировали заявление Генштаба.

Первого заместителя начальника Генштаба Армении генерала Тирана Хачатряна уволили после того, как он прокомментировал слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что российские ракетные комплексы «Искандеры», стоящие на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Хачатрян, комментируя это изданию Yerevan.Today, «долго смеялся» и сказал, что «это невозможно».

В Армении с ноября 2020 года продолжаются уличные акции с требованием отставки правительства. Они начались после поражения армянской стороны в войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.