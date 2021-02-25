В Армении уволили генерала, посмеявшегося над словами Пашиняна о неэффективности «Искандеров»

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян уволен по предложению премьер-министра страны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Армении.

Это произошло после того, как Хачатрян раскритиковал слова Никола Пашиняна о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер».

23 февраля в интервью изданию 1in.am армянский премьер сказал, что «Искандеры», стоящие на вооружении Еревана, во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года «не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов».

Вслед за этим журналисты Yerevan.Today попросили прокомментировать это заявление генерала Тирана Хачатряна — тот в ответ «долго смеялся» и сказал, что «это невозможно». Представитель Генштаба также заметил, что «делать выводы с поверхностными оценками — это несерьезно» и рекомендовал журналистам «не формировать неправильные представления об этом оружии».

Армения — первая и единственная из зарубежных стран, которая получила из России ракетные комплексы «Искандер». Их демонстрировали в 2016 году на военном параде в Ереване. На вооружении Армении стоят четыре ракетные установки «Искандер» экспортной версии. Сообщалось, что они применялись против Азербайджана в ходе осеннего конфликта в Нагорном Карабахе.