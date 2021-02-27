Президент Армении отказался увольнять начальника Генштаба, отставки которого требовал премьер-министр Никол Пашинян

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, потребовавшего отставки премьера. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Проект указа об увольнении начальника Генштаба изучил аппарат президента, также его детально обсудили с юристами и независимыми экспертами. Те пришли к выводу, что инициатива «в корне противоречит Конституции», заявила пресс-служба Саркисяна.

В заявлении подчеркивается, что президент Армении «не поддерживает никакую политическую силу» и руководствуется «исключительно национальными интересами». Там также сказано, что «вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах».

Очевидно, что в связи с войной [в Нагорном Карабахе] личный состав Вооруженных сил более чем когда-либо нуждается в поддержке и внимании всех нас. <…> Нынешняя ситуация беспрецедентна, требует системных и комплексных решений не может быть решена путем частой смены персонала без учета текущей ситуации в стране.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна после того как тот подписал заявление высокопоставленных военнослужащих с требованием отставки Пашиняна. Премьер назвал действия военных попыткой госпереворота. В Ереване начались митинги его сторонников и противников.

Если премьер Армении обращается к президенту с законодательным актом об увольнении представителя высшего командного состава Вооруженных сил, президент может в течение трех дней вернуть акт премьеру с возражениями. Если тот возражения не примет, президент должен подписать акт или обратиться в Конституционный суд.