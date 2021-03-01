Пашинян пообщался с Путиным и решил, что ему неверно доложили об «Искандерах» в Карабахе. Ранее премьер Армении усомнился в их боеспособности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к выводу, что ему неправильно доложили о применении российских ракетных комплексов «Искандер» во время в 2020 году. Об этом заявила его пресс-секретарь Мане Геворгян, сообщает государственное агентство «Арменпресс».

По ее словам, Пашинян обсудил свое недавнее заявление об «Искандерах» во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей 25 февраля. «В результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено», — сказано в заявлении представителя Пашиняна.

Мане Геворгян также отметила, что заявление Пашиняна «не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений». Она подчеркнула, что «не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие одно из лучших в мире».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, сказал: «Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена».

23 февраля Никол Пашинян заявил, что ракетные комплексы «Искандер», использованные в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В Минобороны РФ заявили, что Пашиняна ввели в заблуждение, поскольку, по данным ведомства, «ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся».

После заявления Пашиняна его слова о не взорвавшихся «Искандерах» прокомментировал первый замначальника Генштаба Армении генерал Тиран Хачатрян, который «долго смеялся» и сказал, что «это невозможно». После этого президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера уволил Хачатряна.

25 февраля представители Генштаба Армении потребовали отправить Никола Пашиняна в отставку, а в Ереване начались акции протеста его сторонников и противников.