Пашинян пообщался с Путиным и решил, что ему неверно доложили об «Искандерах» в Карабахе. Ранее премьер Армении усомнился в их боеспособности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к выводу, что ему неправильно доложили о применении российских ракетных комплексов «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом заявила его пресс-секретарь Мане Геворгян, сообщает государственное агентство «Арменпресс».
По ее словам, Пашинян обсудил свое недавнее заявление об «Искандерах» во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей 25 февраля. «В результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено», — сказано в заявлении представителя Пашиняна.
Мане Геворгян также отметила, что заявление Пашиняна «не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений». Она подчеркнула, что «не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие одно из лучших в мире».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, сказал: «Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена».
23 февраля Никол Пашинян заявил, что ракетные комплексы «Искандер», использованные в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В Минобороны РФ заявили, что Пашиняна ввели в заблуждение, поскольку, по данным ведомства, «ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся».
После заявления Пашиняна его слова о не взорвавшихся «Искандерах» прокомментировал первый замначальника Генштаба Армении генерал Тиран Хачатрян, который «долго смеялся» и сказал, что «это невозможно». После этого президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера уволил Хачатряна.
25 февраля представители Генштаба Армении потребовали отправить Никола Пашиняна в отставку, а в Ереване начались акции протеста его сторонников и противников.