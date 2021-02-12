Главреду «Медиазоны», которому стало плохо из-за жары в камере, разрешили открыть окно и дали лекарства. Но у него все еще высокое давление

Главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову, у которого повысилось давление из-за жары в камере , стало лучше, но у него все еще высокое давление. Об этом «Интерфаксу» рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, которая посетила Смирнова.

«Видела сегодня Смирнова. Он чувствует себя лучше, чем вчера. Но у него нехарактерно высокое давление, 155/110, и пульс высокий», — сказала Литвинович. Накануне вечером сообщалось, что у Смирнова давление 178/112.

Литвинович добавила, что Смирнову дали таблетки в медчасти спецприемника. «В остальном жалоб у него нет. Раньше в его камере была высокая температура, но сейчас эту проблему решили», — сказала член ОНК.

В телеграм-канале Смирнова, который на время его ареста ведет редакция «Медиазоны», сообщается, что в камере разрешили открыть окно. Но, по словам Смирнова, она все равно непригодна для пребывания: «там восемь огромных батарей, которые круглые сутки работают во всю силу». Смирнов и его сосед Глеб Марьясов считают, что в этой камере специально созданы невыносимые условия, чтобы держать там неугодных. Главред «Медиазоны» попросил Литвинович договориться о его переводе в другую камеру.

3 февраля Сергея Смирнова арестовали на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил публичных мероприятий. Поводом стало то, что Смирнов ретвитнул картинку, на которой были дата и время акции в поддержку Алексея Навального. 8 февраля Мосгорсуд сократил срок ареста журналиста до 15 суток.

Смирнова вместе с другими арестованными за участие в протестных акциях отправили в спецприемник в Сахарово. Попавшие туда люди жаловались, что их вынуждали часами ждать в неотапливаемых автозаках и что в спецприемнике не хватало мест. Власти объяснили проблемы большим количеством арестованных.