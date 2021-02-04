Как выглядит спецприемник в Сахарово, куда помещают людей, арестованных на протестных акциях. Вы должны увидеть эти фотографии

После массовых , прошедших в Москве и других городах в январе и начале февраля, некоторых участников московских митингов отправили под административный арест. Многих из арестованных поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве. Несколько раз сообщалось, что автозаки с арестованными по много часов стоят в очередях, ожидая, пока людей примут в спецприемнике — в это время их не кормили, не поили и выпускали на улицу по нужде только после долгих уговоров.

Подобное случилось и с главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым, арестованным 3 февраля на 25 суток из-за ретвита, который посчитали призывом к участию в акции за Навального. Автобус со Смирновым простоял у спецприемника около трех часов, примерно в пять утра 4 февраля его вместе с еще 27 людьми временно поместили в камеру, рассчитанную на восемь человек, в которой стояли четыре двухъярусных койки без матрасов. Ближе к полудню Смирнова и остальных распределили по камерам. Вот как выглядит спецприемник в Сахарово.

8-местная камера, в которую утром 4 февраля поместили 28 арестованных Протестный МГУ Камера, в которую утром 4 февраля вместе с другими арестованными поместили Сергея Смирнова (на фото — у двери) Протестный МГУ

28 человек пытаются спать в камере, рассчитанной на восьмерых Протестный МГУ

Камера, в которую Сергея Смирнова перевели после оформления в спецприемнике Протестный МГУ

Внимание. В видео присутствует ненормативная лексика.

Видеозаписи, снятые в женских камерах спецприемника