Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, который находится под административным арестом в , сообщил, что у него повысилось артериальное давление в камере, в которую его перевели 10 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале Смирнова, который во время ареста ведет команда «Медиазоны».

Смирнов передает, что в новой камере «адские условия» из-за жары. Утром они написали заявление на осмотр врача, отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112, чувствует он себя очень плохо. От в эту камеру 228 к ним пока никто не заходил.

Ранее Смирнов сообщал, что в двухместной камере, где он сидит вместе с либертарианцем Глебом Марьясовым, стоит сильная жара — больше +30 градусов. При этом по ночам, говорил Смирнов, в камере отключают отопление, из-за чего становится очень холодно.

3 февраля Сергея Смирнова отправили под административный арест по обвинению в повторном нарушении правил публичных мероприятий. Дело в отношении него возбудили после того, как Смирнов ретвитнул шутку о том, как он похож на лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. Картинку в твите сопровождали дата и время акции в поддержку Алексея Навального. Полиция посчитала, что своим ретвитом Смирнов призывал к участию в акции. Первоначально Смирнова приговорили к 25 суткам административного ареста, но 8 февраля Мосгорсуд сократил этот срок до 15 суток.