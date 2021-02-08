Мосгорсуд сократил срок ареста главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова до 15 суток

Московский городской суд сократил срок административного ареста главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова с 25 до 15 суток.

Судья отверг доводы из жалобы Смирнова, посчитав его виновность доказанной, в то же время судья посчитал, что в суде первой инстанции не учли роль главреда «Медиазоны» в организации акции и его работу журналистом.

Смирнова арестовали 3 февраля по обвинению в повторном нарушении правил публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Поводом стало то, что Смирнов ретвитнул шутку о том, как он похож на лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. На картинке в твите была дата и время акции в поддержку Алексея Навального. Полиция сочла, что этим ретвитом Смирнов призывал к участию в акции.

В поддержку Смирнова выступили несколько десятков изданий, в том числе «Дождь», РБК, «Коммерсант», The Bell, «Медуза», «Открытые медиа», «Тайга.инфо» и другие. Союз журналистов России потребовал проверить обоснованность его ареста.

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Сергея Смирнова вместе с другими арестованными за участие в протестных акциях отправили в Центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве.

Люди, направленные в Сахарово, жаловались, что вынуждены были часами ждать в неотапливаемых автозаках возле спецприемника, а внутри в одну камеру направляли в несколько раз больше людей, чем предусмотрено количеством мест.

Власти заявили, что проблемы с размещением были обусловлены большим количеством арестованных, и что их удалось достаточно быстро решить.