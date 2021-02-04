Проблемы с размещением задержанных на акциях протеста в связаны с процедурой оформления. Об этом ТАСС заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Некоторые проблемы с помещениями, где содержатся люди, связаны с длительной процедурой оформления задержанных. Их нужно оформить документально, осмотреть, направить на банные процедуры.

Он заявил, что информация о содержании людей в автозаках в течение 10-12 часов и об умышленном создании невыносимых условий в спецприемнике не соответствует действительности.

Никто специально не держит людей в помещении с маленькой площадью, никто не ставит целью сделать так, чтобы люди испытывали мучения там. После прохождения всех формальных процедур проблемы с размещением задержанных будут решены.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на вопрос о размещении в восьмиместной камере спецприемника в Сахарово 28 человек, ответила, что проблема уже решена. «Сейчас все молодые люди расселены в другие камеры», — сказала она РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого спросили об условиях размещения задержанных на акциях в Москве, также заявил, что «задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки, поэтому возникают, к сожалению, такие последствия».

Люди, которых отправили под административный арест после акций протеста в Москве, рассказывали, что сидели в неотапливаемых автозаках от трех до 12-13 часов из-за нехватки мест в спецприемниках. Кроме того, в Сахарово в восьмиместную камеру поместили 28 человек (позднее их действительно расселили).

Очереди из автозаков у спецприемника в Сахарово возникли не в первый раз. Так уже было 2 февраля, когда в центр привезли людей, отправленных под административный арест после акции протеста 31 января. Тогда в МВД Москвы пообещали оценить процедуру оформления арестованных в спецприемник.

Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников 2 февраля также говорил, что опрос людей, отбывающих арест в Сахарово, не подтвердил информацию о долгом нахождении в автозаках. По словам Мельникова, максимальное время, которое пришлось провести людям в спецтранспорте, составляло около трех-шести часов.