Союз журналистов России потребовал проверить обоснованность ареста главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова

Союз журналистов России направил «обращение в компетентные органы» из-за административного ареста, назначенного главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову.

В заявлении, опубликованном на сайте союза, говорится, что журналисты требуют «проверить законность и обоснованность привлечения к ответственности» своего коллеги.

3 февраля Тверской суд Москвы отправил главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова под административный арест на 25 суток. Его признали виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий из-за шуточного ретвита, который посчитали призывом к участию в акции в поддержку Алексея Навального.

В поддержку Смирнова выступили несколько десятков изданий, в том числе «Дождь», РБК, «Коммерсант», The Bell, «Медуза», «Открытые медиа», «Тайга.инфо» и другие.

Сергея Смирнова вместе с другими арестованными за участие в протестных акциях отправили в Центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве.