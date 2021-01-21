Авиакомпания Nordwind отказалась наказывать пилота, обвинившего Навального в создании аварийной ситуации в день прилета из Германии

Авиакомпания Nordwind сообщила в инстаграме, что не стала применять меры воздействия в отношении сотрудника, который обвинил политика Алексея Навального в том, что из-за закрытия аэропорта Внуково в день его возвращения в Россию у части самолетов чуть не закончилось топливо.

По результатам проведенной проверки нарушений установлено не было, меры в отношении сотрудника авиакомпании не применялись. Пилот продолжает выполнение полетов в штатном режиме.

Компания проводила проверку из-за высказываний пилота Максима Пыркова, опубликовавшего в инстаграме фото из кабины пилота со словами о том, что из-за прилета «клоуна из Берлина» и закрытия Внуково некоторые самолеты отправили на запасные аэродромы с «маленьким остатком топлива», из-за чего они могли разбиться.

Первоначально в заявлениях Nordwind в фейсбуке и инстаграме говорилось, что «подобное проявление позиции является абсолютно недопустимым». Сейчас эти сообщения в соцсетях перевозчика недоступны.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после его прилета из Германии. Изначально рейс должен был приземлиться во Внуково. Команда Навального призвала сторонников встретить политика там. Собравшихся в аэропорту разогнал ОМОН, задержав около 60 человек. В Шереметьево помимо рейса Навального направили еще три самолета.

18 января Навального заключили под стражу до 15 февраля по требованию ФСИН, которая добивается, чтобы ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с «уклонением от контроля» инспекции.

На 23 января сторонники Навального наметили серию митингов в разных городах страны с требованием освободить политика.