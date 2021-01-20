Авиакомпания Nordwind начала проверку из-за слов пилота, который обвинил Навального в создании аварийной ситуации в день прилета из Германии

Авиакомпания Nordwind начала служебную проверку в отношении пилота, который обвинил политика Алексея Навального в том, что из-за закрытия аэропорта Внуково в день его возвращения в Россию у некоторых самолетов чуть не закончилось топливо. Об этом сообщается в фейсбуке и инстаграме Nordwind.
Согласно политике авиакомпании, подобное проявление позиции является абсолютно недопустимым. В настоящий момент проводится служебная проверка, по итогам которой к сотруднику могут быть применены необходимые меры воздействия.
Nordwind подчеркнула, что в день возвращения Навального выполняла все рейсы по плану и не сталкивалась с заменой аэропортов, а указанный пилот в тот день не работал. «Опубликованное мнение пилота являлось исключительно его частной позицией», — добавила авиакомпания.
Ранее в соцсетях разошлось сторис из инстаграма пилота Максима Пыркова. Он выложил фото из кабины пилота и написал, что из-за прилета «клоуна из Берлина» и закрытия Внуково некоторые самолеты отправили на запасные аэродромы, и у них чуть не закончилось топливо. Позднее Пырков закрыл свою страницу в инстаграме.
Пользователи соцсетей, изучившие профиль Пыркова, сделали вывод, что он работает в Nordwind. Компанию стали отмечать в постах в соцсетях, требуя отреагировать на высказывания пилота. Также Nordwind снизили рейтинг в магазине приложений Google Play, писал TJournal.
Вечером 17 января Алексей Навальный вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления, предположительно, ядом «Новичок». В аэропорту его задержали. 18 января суд продлил срок задержания Навального до 15 февраля. Этого добивалась ФСИН, которая требует, чтобы оппозиционеру заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше».
Изначально самолет Навального должен был приземлиться в аэропорту Внуково. Туда приехали его сторонники. Их разогнал ОМОН. Незадолго до посадки рейса Навального стало известно о закрытии Внуково. Самолет авиакомпании «Победа», на котором летел оппозиционер, приземлился в Шереметьево. Туда же были направлены еще три рейса.
Пресс-служба Внуково объяснила временное закрытие тем, что на пересечении двух взлетно-посадочных полос сломалась снегоуборочная техника. При этом, по данным Baza, руководство «Победы» и его материнской компании «Аэрофлот» еще за сутки знало о внезапном маневре с заменой аэропортов. Экипаж самолета Навального якобы также предупредили об этом.