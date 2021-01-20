Авиакомпания Nordwind начала проверку из-за слов пилота, который обвинил Навального в создании аварийной ситуации в день прилета из Германии

Авиакомпания Nordwind начала служебную проверку в отношении пилота, который обвинил политика Алексея Навального в том, что из-за закрытия аэропорта Внуково в день его возвращения в Россию у некоторых самолетов чуть не закончилось топливо. Об этом сообщается в фейсбуке и инстаграме Nordwind.

Согласно политике авиакомпании, подобное проявление позиции является абсолютно недопустимым. В настоящий момент проводится служебная проверка, по итогам которой к сотруднику могут быть применены необходимые меры воздействия.

Nordwind подчеркнула, что в день возвращения Навального выполняла все рейсы по плану и не сталкивалась с заменой аэропортов, а указанный пилот в тот день не работал. «Опубликованное мнение пилота являлось исключительно его частной позицией», — добавила авиакомпания.

Ранее в соцсетях разошлось сторис из инстаграма пилота Максима Пыркова. Он выложил фото из кабины пилота и написал, что из-за прилета «клоуна из Берлина» и закрытия Внуково некоторые самолеты отправили на запасные аэродромы, и у них чуть не закончилось топливо. Позднее Пырков закрыл свою страницу в инстаграме.

Пользователи соцсетей, изучившие профиль Пыркова, сделали вывод, что он работает в Nordwind. Компанию стали отмечать в постах в соцсетях, требуя отреагировать на высказывания пилота. Также Nordwind снизили рейтинг в магазине приложений Google Play, писал TJournal.

Вечером 17 января Алексей Навальный вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления, предположительно, ядом «Новичок». В аэропорту его задержали. 18 января суд продлил срок задержания Навального до 15 февраля. Этого добивалась ФСИН, которая требует, чтобы оппозиционеру заменили условный срок на реальный по .

Изначально самолет Навального должен был приземлиться в аэропорту Внуково. Туда приехали его сторонники. Их разогнал ОМОН. Незадолго до посадки рейса Навального стало известно о закрытии Внуково. Самолет авиакомпании «Победа», на котором летел оппозиционер, приземлился в Шереметьево. Туда же были направлены еще три рейса.

Пресс-служба Внуково объяснила временное закрытие тем, что на пересечении двух взлетно-посадочных полос сломалась снегоуборочная техника. При этом, по данным Baza, руководство «Победы» и его материнской компании «Аэрофлот» еще за сутки знало о внезапном маневре с заменой аэропортов. Экипаж самолета Навального якобы также предупредили об этом.