Навальному до сих пор не дали позвонить и увидеться с адвокатом. Его задержали 14 часов назад

Адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову уже час не пускают к политику, который был задержан накануне и доставлен в отдел полиции Химок. Об этом Михайлова заявила «Медузе».

По словам адвоката, в 10 часов утра из ОВД вышел дежурный, сфотографировал ее документ и обещал пропустить к Навальному. Но с тех пор прошел уже час, а Михайлову до сих пор не пустили на территорию ОВД. При этом у нее взяли вещи для Навального.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также сообщила, что к политику не пускают адвоката — по ее словам, без объяснения причин. «Алексей задержан уже 14 часов, ему до сих пор не дали позвонить, хотя это право есть у всех задержанных. Теперь его лишают и права на защиту», — написала Ярмыш в твиттере.

Обновлено. Адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева пропустили в отдел полиции, но к Навальному их пока не пускают, сообщили «Медузе» защитники политика.

Навального задержали 17 января около девяти часов вечера. Это произошло в аэропорту Шереметьево после того, как политик вернулся из Германии. Из аэропорта Навального доставили в ОВД Химок. Адвоката к нему не пустили, сославшись на ночное время. По словам соратника Навального Леонида Волкова, защитника обещали пустить в 9 утра 18 января.

Навального задержали по требованию ФСИН, которая добивается, чтобы ему заменили условный срок по на реальный в связи с «уклонением от контроля» инспекции.

Изначально рейс Навального должен был приземлиться не в Шереметьево, а во Внуково. Команда политика призвала его сторонников встретить его там. Собравшихся в аэропорту разогнал ОМОН, были задержаны больше 60 человек. Среди задержанных оказались в том числе соратники Навального и оппозиционер Константин Котов, осужденный по «дадинской статье».