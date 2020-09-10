ФОМ: 39% россиян, знающих о протестах в Беларуси, одобряют действия Лукашенко

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос о протестах в Беларуси. Он проходил 28-30 августа, в нем участвовала тысяча человек в возрасте 18 лет и старше. Результаты опроса приводит «Интерфакс».

О протестах в Беларуси информированы 87% участников опроса ФОМ: 30% хорошо об этом знают, 57% — в общих чертах.

Среди знающих о протестах 39% считают, что Александр Лукашенко правильно на них реагирует (среди россиян старше 60 лет таких 55%). Они объясняют свою позицию в том числе тем, что Лукашенко «законно избранный президент, действует в рамках закона» и что он «против повторения в стране „украинского“ сценария».

21% россиян, знающих о ситуации в Беларуси, склонны считать действия Лукашенко неправильными (среди россиян 18-30 лет таких 34%). Они приводят аргументы в том числе о том, что Лукашенко «не владеет ситуацией, накаляет обстановку» и что «у людей есть причины для протестов».

По данным ФОМ, 27% участников опроса, информированных о происходящем в Беларуси, затрудняются дать оценку действиям Лукашенко.

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Протесты в Беларуси начались 9 августа — после президентских выборов, на которых, Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80% голосов. Сотрудники силовых структур разгоняют протестующих и ежедневно задерживают от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

В первые дни задержанных также массово избивали и издевались над ними. ООН 1 сентября сообщила о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с протестующими. Лукашенко объяснял действия силовиков защитой страны от блицкрига.