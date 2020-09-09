Лукашенко заявил, что протестующие получают сигналы из космоса. От «сволочей-американцев, у которых центр под Варшавой»

Наталья Федосенко / ТАСС / Scanpix / LETA

Александр Лукашенко объяснил, почему 23 августа прибыл на вертолете ко Дворцу независимости лишь тогда, когда собравшиеся там протестующие уже разошлись. По его версии, это не он испугался участников акции. Это участники акции получили сигнал из космоса о приближении Лукашенко и потому поспешили убраться куда подальше. Об этом Лукашенко рассказал во время интервью в Минске с Маргаритой Симоньян (RussiaToday), Антоном Верницким (Первый канал), Романом Бабаяном («Говорит Москва») и Евгением Рожковым («Россия 1»).

Лукашенко заявил, что американцы следят за всем из космоса Meduza

Следите за мыслью Лукашенко:

«Я видел, что делается в Беларуси, и вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали и так, как следует, Дворец независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом, в Дроздах, буквально километра два отсюда, через озеро у меня вертолет президентский. Я думаю: я должен посмотреть, что там творится».

Далее Лукашенко заявил, что за всем стоят американцы, управлявшие участниками акции у Дворца независимости:

«Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут, они же из космоса видят все, и они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся . И вот как только президентский вертолет поднялся, а это буквально, ну вот если напрямую, полтора километра, так было, по-моему, — они побежали. Они начали расходиться. <…> Я низко опустился на вертолете и смотрел, когда они уходить начали от Дворца независимости».

Видео с Лукашенко, подлетающим на вертолете ко Дворцу независимости, опубликовало государственное информагентство Беларуси «Белта». В вертолете вместе с Лукашенко был его 15-летний сын Николай — в бронежилете и с автоматом.

«Как крысы разбежались», — говорит на видео Лукашенко-старший. После этого он обращается к, предположительно, своему сыну: «Побежали. Они узнали, что ты будешь там».

Meduza