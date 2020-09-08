Ургант разоблачил агентов из «перехвата» об отравлении Навального. Это Майк Вазовски и Ник Кейв! (И как мы сами не догадались?!)

«Вечерний Ургант», вернувшийся в эфир после летних каникул, активно взялся за новостную повестку и, конечно же, много шутит о событиях в Беларуси.

В первом выпуске Иван Ургант предстал перед публикой в образе Александра Лукашенко с автоматом. А в новой программе, вышедшей в эфир вечером 7 сентября, телеведущий прокомментировал новость о якобы имевших место переговорах между Польшей и Германией об отравлении Алексея Навального. О перехвате телефонной беседы между Майком из Варшавы и Ником из Берлина рассказывал премьер-министру России Михаилу Мишустину Александр Лукашенко. Затем запись «перехвата» опубликовали в белорусских государственных СМИ.

О встрече Александра Лукашенко и Михаила Мишустина, и Жераре Депардье, который принял православие. Вечерний Ургант

Ургант предположил, каким образом в Беларуси могли перехватить разговор двух агентов: «Либо фашисты отступая не успели смотать кабель. Либо Александр Григорьевич неправильно повернул антенну на телевидении, когда настраивался на РЕН ТВ, чтоб посмотреть свой любимый фильм „Разлом Сан-Андреас“ с Дуэйном „Скалой“ Джонсоном, и случайно перехватил разговор».

По мнению ведущего, несмотря на то, что многим разговор агентов показался постановочным, в нем есть одна «живая фраза, которую не сыграть и не выдумать» — это «Александр Лукашенко оказался крепким орешком».

Наконец, Ургант объявил, что программа провела собственное расследование и рассекретила личности Майка из Варшавы и Ника из Берлина. «Мы знаем одного единственного Майка с польской фамилией — это Майк Вазовски (персонаж мультфильма Pixar „Корпорация монстров“)… А Ник из Берлина — это очевидно, это певец Ник Кейв. Вот она шпионская сеточка, раскрыта!», — заявил Ургант.