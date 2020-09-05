«В оригинале был не крепкий орешек, а крепкий хозяйственник» В соцсетях высоко оценили перехват переговоров по отравлению Навального

4 сентября телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Александра Лукашенко, опубликовал аудиозапись якобы перехваченных переговоров «Варшавы и Берлина» об отравлении Алексея Навального. Запись сразу же очень понравилась пользователям соцсетей. Некоторые, например, попытались проанализировать выложенные файлы и обнаружили в них, среди прочего, закольцованные и наложенные на запись шумы.

Другие подошли к заданию более креативно и представили собственную версию переговоров.

В разговоре, посвященном вроде бы российскому политику, неожиданно всплывает фигура самого Лукашенко, которого собеседники называют не иначе как крепким орешком. Впрочем, пользователи решили, что «орешек» был не единственным вариантом и предложили собственные.

Некоторые предположили, что герой классического боевика появился в записи из-за сложностей с переводом.

Кстати, российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) сразу же открестились от причастности к созданию записи.

В общем, пользователи старались как могли, но переплюнуть неповторимый оригинал им так и не удалось. Поэтому вот он еще раз: