Лукашенко заявил, что в «перехваченных переговорах Варшавы с Берлином» участвовали американцы, а не немцы с поляками

В переговорах между Варшавой и Берлином об отравлении Алексея Навального, которые перехватили в Беларуси, участвуют не немцы с поляками, а американцы. Об этом в интервью российским СМИ заявил Александр Лукашенко.

По его словам, полная запись беседы передана главе ФСБ Александру Бортникову. «У нас осталась копия, а оригинала нет. Реальная копия этого голоса. Английский язык, все как положено. Специалисты говорят, что разговаривают ни немцы, ни поляки, а однозначно разговаривают американцы, Потому что там английский такой специфический у американцев», — сказал Лукашенко.

Он отказался обнародовать полную запись перехваченных переговоров, поскольку «это уже собственность ФСБ», но при этом отметил, что «это были цветочки, нам скоро ягодки подкинут».

3 сентября Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказал, что белорусская разведка перехватила разговор между Польшей и Германией — в нем якобы утверждалось, что данные об отравлении оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичка» являются фальсификацией. На следующий день в белорусских государственных СМИ появилась запись этого разговора — в ней участвуют некий Майк из Варшавы и Ник из Берлина. У многих подлинность записи вызвала сомнения, пленка стала предметом многочисленных шуток. В Кремле запись назвали «специальным материалом», который может оценить только спецслужба.