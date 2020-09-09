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Могут ли белорусские протесты повториться в России? Отвечают Александр Лукашенко и Дмитрий Песков
10:08, 9 сентября 2020
Источник: Meduza
Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что протесты, подобные белорусским, могут произойти и в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что не согласен с подобными сравнениями. «При этом мы с абсолютным уважением относимся к политической культуре и политическому ландшафту Белоруссии. Если они не такие, как у нас, это не значит, что они неверные», — добавил он в беседе с журналистами.
Фото в анонсе: Наталья Федосенко / ТАСС / Scanpix / LETA
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