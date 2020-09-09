Интервью Лукашенко российским СМИ наконец-то показали — через сутки после записи Говорили два часа — вот краткий пересказ
Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости в Минске с журналистами российских изданий. В течение двух часов он отвечал на вопросы о протестах, начавшихся в Беларуси после президентских выборов, и жестком подавлении демонстраций, а также объяснял, зачем позировал с автоматом в руках и почему России не стоит расслабляться. Вот главное, что сказал Лукашенко.
Протестующие ведут себя как фашисты
Люди выходят на улицы с детьми. На прошлом митинге было две трети женщин. Мужики начали прятаться за женщин и детей. У нас это было 75-80 лет назад, когда фашисты вперед женщин пускали, а сами за них прятались.
На заводах кому-то задурили мозги, но ни один завод ни дня не бастовал. Да, после смены выходили, высказывали мнение. Я себя успокаивал: «Чего паришься?» Да, среди рабочих есть несогласные. Но как успокоиться, если это твой ребенок, а ты для них батька.
Протестами управляют телеграм-каналы, которые никак не заблокировать
Этими походами управляют телеграм-каналы. Я предупредил своего старшего брата, Путина, что этому противостоять нельзя. А как? Вы можете их заблокировать? Нет. Даже если убрать интернет, эти телеграм-каналы из Польши будут работать. Мы не ожидали, что через интернеты, телеграм-каналы так глубоко залезут в мозги, в головы людей. Люди очумели. Так что вы в России не расслабляйтесь: у вас тоже скоро выборы, а может все и на ровном месте начаться.
Лукашенко ничего не боится, поэтому взял в руки автомат
Я был несколько разгоряченный. На одном известном канале прошла информация, что дети президента в Ростове, а президент бежал. И я показал, что я на месте. И я не трус. И бежать не собираюсь. Когда протестующие ринулись ко Дворцу независимости, я решил посмотреть, что там творится. Сел в вертолет, а сволочи-американцы, они же из космоса все видят, они передали, что вертолет поднялся — и люди сразу побежали.
Избитые демонстранты сами нарисовали себе синяки
ОМОН спас нас от блицкрига — у протестующих была задача захватить правительственные учреждения. Да, на улицах получили. И на Окрестина получили! А кто получил? Урки. Естественно, кому-то тоже перепало. Но на Окрестина омоновцев не было. На них направили острие, чтобы синяки показать. Некоторым девчонкам попы красили синей краской. Кому-то бок закрасили, чтобы ах-ох показать, у кого-то вся спина синяя.
В протестах виноваты айтишники
Наверное, я все-таки пересидел. Меня каждый день видят в утюге, в чайнике, в телевизоре. Некоторым людям я чуть-чуть надоел. Я это чувствую, многие так говорят. На этих выборах за меня не голосовало меньше, чем на прошлых, но почему-то произошла вспышка. Почему? Мелкие буржуйчики сошлись в кучу, их разогрели, и они вылезли. Нет глубоких причин для цветной революции в Беларуси. Но у нас появились айтишники, которых я создал вот этими ручищами, а они захотели власти. Вот она — глубина этого конфликта.