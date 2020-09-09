Протестующие ведут себя как фашисты

Люди выходят на улицы с детьми. На прошлом митинге было две трети женщин. Мужики начали прятаться за женщин и детей. У нас это было 75-80 лет назад, когда фашисты вперед женщин пускали, а сами за них прятались.

На заводах кому-то задурили мозги, но ни один завод ни дня не бастовал. Да, после смены выходили, высказывали мнение. Я себя успокаивал: «Чего паришься?» Да, среди рабочих есть несогласные. Но как успокоиться, если это твой ребенок, а ты для них батька.