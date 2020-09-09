«Не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между нашими народами». Светлана Тихановская обратилась к россиянам

Соперница Александра Лукашенко на Светлана Тихановская записала обращение к жителям России. Видео опубликовано в телеграм-канале «Пул первой».

Вот текст обращения целиком:

Уважаемые граждане России! Народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь.

К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко.

К выборам 2020 года Александр Лукашенко подошел без шансов на переизбрание, без реальной поддержки — в результате многолетнего кризиса экономики, неготовности граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод. Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами.

Но даже учитывая это, Лукашенко проиграл и полностью сфальсифицировал результаты. Установлены тысячи фактов нарушений. Есть случаи, когда на двух соседних участках результаты прямо противоположные — на одном 90% за Тихановскую, на другом 90% за Лукашенко — что противоречит здравому смыслу. Есть множество свидетельств давления на членов избирательных комиссий, которых принуждали переписывать протоколы. Легитимность Лукашенко не признана большинством стран, а главное ее не признают и никогда не признают сами белорусы, которые вышли на улицы сразу после выборов и до сих пор продолжают выходить по всей стране.

Лукашенко удерживает власть лишь благодаря невероятному по жестокости и масштабу подавлению протестующих. Нелегитимный президент отдал приказ стрелять в безоружных граждан, забрасывать их гранатами, использовать газ и водометы. Более десяти тысяч человек были арестованы. Семь погибли. Сотни были истерзаны и подверглись насилию. Это не могло случиться без прямого приказа власти.

Аресты, которые начались в Беларуси за несколько месяцев до выборов, продолжаются каждый день. Одним из первых был арестован мой муж Сергей Тихановский. Более трех месяцев Сергей незаконно удерживается в тюрьме. Вместе с ним — Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Павел Северинец, другие политики, блогеры и многие другие простые граждане республики Беларусь. Но попытка обезглавить протест бывшему президенту не помогает. Каждый день белорусы участвуют в демонстрациях, забастовках. Самые массовые марши собирают сотни тысяч человек по всей стране.

У белорусского народа три предельно простых требования: уход Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа.

Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями — при, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны.

Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу. Мы не забудем ни один из жестов или акций солидарности. Спасибо вам за это! Российские независимые журналисты и блогеры, отдельно благодарю вас за внимание к происходящему в нашей стране, за готовность объективно и честно освещать события в Беларуси. Это правда помогает снижать эффект государственной пропаганды, помогает нам сохранять дружеские отношения, мешает попыткам настроить наши народы друг против друга. Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами, а нечестным политикам — ударить по интересам как Беларуси, так и России. Поддержите белорусский народ.