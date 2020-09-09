«Мы не желаем возврата тишины диктатур». Светлана Алексиевич потребовала прекратить давление на независимые СМИ в Беларуси

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич осудила нападки на независимые СМИ в Беларуси. Совместное обращение белорусской писательницы, председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца и главы организации «Репортеры без границ» Кристофа Делуара поступило в редакцию «Медузы».

В обращении сказано, что в Беларуси, которая занимает 153-е из 180 мест во Всемирном индексе свободы прессы, власти давно установили контроль над телеканалами, ввели цензуру в СМИ и начали преследовать независимых журналистов, но на фоне протестов все эти тенденции усилились.

В Беларуси задерживают журналистов белорусских изданий, лишают аккредитации и высылают из страны журналистов иностранных СМИ, блокируют независимые интернет-издания и мешают распространению негосударственных газет, сказано в обращении.

«[Власть] хотела бы создать „информационный вакуум“, установить великое безмолвие вместо демонстраций и дебатов. Но мы не желаем возврата тишины диктатур, описанной знаменитым польским репортером Рышардом Капущинским, „это тишина, которая является признаком несчастья, а часто и преступления“», — сказано в обращении.

Авторы призвали ООН направить миссию наблюдателей в Беларусь, а ОБСЕ — добиваться свободы прессы в Беларуси при посредничестве в урегулировании кризиса в стране. Они также призвали другие государства в упрощенном порядке принимать у себя журналистов из Беларуси, которые сейчас не могут работать на родине.

После начала протестов в Беларуси неоднократно задерживали журналистов как местных, так и иностранных СМИ (среди задержанных был корреспондент «Медузы» Максим Солопов). Иностранных корреспондентов после задержания высылали из страны.

Кроме того, власти Беларуси на несколько дней блокировали интернет, закрыли доступ к десяткам негосударственных изданий, препятствовали печати газет, которые писали о протестах. Белорусские телеканалы начали сотрудничать с журналистами RT.