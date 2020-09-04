Белорусским журналистам, задержанным на студенческой акции протеста, назначили по трое суток ареста. Их судили как участников акции

Суд Октябрьского района Минска назначил по трое суток ареста шестерым журналистам, которые 1 сентября были задержаны во время освещения студенческой акции протеста. Об этом сообщает белорусское издание Onliner.

Все задержанные — корреспонденты TUT.BY Алексей Судников и Надежда Калинина, журналисты «Комсомольской правды в Беларуси» Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, журналист БелаПАН Андрей Шавлюго — признаны виновными в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

С момента их задержания прошло почти трое суток, поэтому они выйдут на свободу до конца дня.

1 сентября в Минске прошла акция протеста студентов, выступающих за отставку Александра Лукашенко и проведение новых выборов. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», на акции задержали более 80 человек.

Также были задержаны шестеро освещавших протесты журналистов. Их обвинили в участии в неразрешенном массовом мероприятии. В знак солидарности их коллеги выходили на акции к отделению полиции, где держали задержанных, и к зданию МВД Беларуси.