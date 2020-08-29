МИД Беларуси лишил аккредитации десятки журналистов иностранных СМИ

МИД Беларуси лишил аккредитации десятки местных журналистов, работающих на иностранные СМИ, сообщила в твиттере корреспондент The Daily Telegraph в Москве Наталья Васильева.

По словам Васильевой, без аккредитаций, позволяющих журналистам легально работать в стране, оставили журналистов бюро Reuters, Associated Press, AFP и Deutsche Welle (в последнем случае это опровергли). Васильева считает, что журналистов могут задержать, если они без аккредитации будут вести репортажи с улиц.

Как сообщает белорусское издание Tut.by, аккредитаций лишили журналистов «Би-би-си», «Радио Свобода», немецкого телеканала ARD, «Международного французского радио» (RFI) и «Настоящего времени». В публикации Tut.by упоминаются имена 17 журналистов, лишенных аккредитации.

В посольстве России в Беларуси сообщили, что МИД лишил аккредитаций четверых российских журналистов из Associated Press и ARD. Пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев сказал, что сотрудники СМИ покидают Беларусь «в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов». Белорусский корреспондент ARD Илья Кузнецов сообщил, что его российским коллегам запретили въезжать в страну в течение пяти лет.

В МИД Беларуси сообщили, что журналистов лишили аккредитации по представлению межведомственной комиссии по информационной безопасности при Совете безопасности страны.

Александр Лукашенко еще до выборов президента Беларуси критиковал журналистов иностранных СМИ, которые, по его словам, «призывают к массовым беспорядкам». «Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — говорил Лукашенко.