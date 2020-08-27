Путин впервые подробно высказался о протестах в Белоруссии. Он похвалил милицию и пообещал при необходимости помочь Лукашенко силой Краткий пересказ интервью президента Сергею Брилеву

Задержание россиян в Минске — это акция спецслужб Украины и США, сейчас это достоверно известно. Мы ведем себя гораздо более сдержанно по отношению к событиям в Белоруссии, чем Европа и США. Но нам не безразлично, что там происходит — это самая близкая нам страна. По просьбе Александра Лукашенко я сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут отправиться в Белоруссию, но пока в этом необходимости нет. Они не поедут туда, пока экстремисты не начнут поджигать машины и дома. Мы исходим из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирно. Я считаю, что белорусская милиция ведет себя достаточно сдержанно. А нормально, что в США в безоружного человека в спину стреляют? Что-то я не видел, что это бы где-то осуждали. Дело не в том, что происходит в Белоруссии, а в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Но в целом ситуация выравнивается.

Стенограмму интервью можно прочитать на сайте Кремля.

Путин — о ситуации в Беларуси и помощи Лукашенко Meduza

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: «Россия 24»