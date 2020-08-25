Полицейский семь раз выстрелил в спину афроамериканцу на глазах у его детей. В ответ в США снова начались акции против расизма и насилия

Акция протеста в Кеноше. 24 августа 2020 года Brandon Bell / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

23 августа в 100-тысячном американском городе Кеноша (штат Висконсин) полиция серьезно ранила 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Один из очевидцев снял инцидент не видео и выложил в интернет. На записи темнокожий мужчина идет к водительскому сидению автомобиля. Следом идут двое полицейских с направленными на него пистолетами, они что-то от него требуют. Когда мужчина открывает дверь машины, один из полицейских хватает его за майку и семь раз стреляет ему в спину. Женщины возле машины кричат.

На месте происшествия сразу стали собираться соседи. К ним присоединились жители других других районов и активисты движений по защите прав афроамериканцев. Около 100 протестующих двинулись к офису городской полиции, где встретились с оцеплением. Власти объявили о комендантском часе с 10 вечера, но протесты продолжались до поздней ночи. Их участники сожгли три мусоровоза, разбили окна нескольких офисов, изрисовали здание суда граффити. На следующий день протесты возобновились. Кто-то поджег несколько зданий, в Кеношу ввели бойцов Национальной гвардии США. Протестующие вышли на улицы и в некоторых других городах.

Джейкоб Блейк, из-за ранения которого все началось, был доставлен в больницу города Милуоки в тяжелом состоянии. Ему сделали операцию, он стабилен, находится в реанимации. Департамент юстиции штата Висконсин начал расследование. Двоих (по другим данным, троих) полицейских, которые находились на месте происшествия, отстранили от службы. Власти не назвали их имена, а также пока не рассказали о том, что предшествовало стрельбе. Известно лишь, что полицейские прибыли на вызов из-за бытовой ссоры.

Семья Блейка наняла в качестве адвоката Бенджамина Крампа, известного по работе с делами жертв полицейского насилия. Крамп заявил, что Блейк помогал успокоить семейную ссору, но полицейские направили на него оружие и ударили электрошокером; стрельба была открыта, когда Блейк пошел проверить троих сыновей, сидевших в машине (всего у Блейка шестеро детей). Мальчики, которым три, пять и восемь лет, видели, как стреляли в их отца, заявил Крамп. «Это травма на всю жизнь», — отметил адвокат.

Версию Крампа подтверждают и очевидцы. Они рассказали изданию Kenosha News, что Блейк пытался прекратить ссору между двумя женщинами и что полицейские применили электрошокер, а затем начали стрелять. Рейзин Уайт, который снял то самое видео стрельбы, рассказал CNN, что Блейк приехал и направился к сыну, сидевшему на лужайке. Сказал мальчику садиться в машину, а сам пошел в дом. В этот момент Уайт отошел от окна, а когда вернулся, увидел, что полицейские держат Блейка за шею, бьют его и используют электрошокер, он вырывается и идет к машине. В этот момент Уайт начал снимать.

«Мы еще ждем подтверждения [обстоятельств стрельбы]. Но то, что мы видели на видео, было явно чрезмерным применением силы. Это было шокирующим, возмутительным и разрушительным, особенно для его троих сыновей», — заявил адвокат семьи Блейка изданию Milwaukee Journal Sentinel. Родственники раненого утверждают, что у него не было оружия.

На лечение и юридическую помощь для Блейка меньше чем за сутки собрали 650 тысяч долларов. Певица Карди Би, рэпер 50 Cent, баскетболист Леброн Джеймс и другие знаменитости потребовали остановить полицейское насилие. Несколько политиков-демократов, в том числе кандидат в президенты США Джо Байден, осудили действия полицейских из Кеноши. Губернатор Висконсина Тони Иверс созвал срочную сессию законодательного собрания штата, чтобы принять пакет законов, регулирующих применение силы полицией.

В США регулярно проходят протесты против расизма и полицейского насилия. Самыми масштабными за последние годы стали уличные выступления после убийства , начавшиеся в конце мая. Они проходили во многих городах страны в рамках движения Black Lives Matter. В большинстве своем это были мирные акции, но некоторые сопровождались нападениями на магазины и повреждениями памятников колониальной эпохи. Случались столкновения протестующих с полицией. Позднее движение Black Lives Matter и антирасистские протесты распространились на другие страны мира.

Ольга Корелина