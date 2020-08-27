Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией украинских и американских спецслужб

Президент РФ Владимир Путин назвал в Белоруссии совместной операцией украинских и американских спецслужб. Об этом он заявил в интервью каналу «Россия 24».

«Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Людей втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии… Просто их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. Что абсолютно не соответствовало действительности. Люди ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники-то их не выпускали, кстати говоря. Они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически ввезли. Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные они даже не скрывают этого», — рассказал Владимир Путин в беседе с журналистом Сергеем Брилевым.

О том, что операцию по задержанию в Белоруссии россиян (которых власти страны назвали бойцами ЧВК «Вагнер») организовали украинские спецслужбы, первой 6 августа сообщала «Комсомольская правда». Позже источники изданий «Украинская правда» и «Цензор.нет» подтверждали, что спецоперация подготавливалась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Службе безопасности Украины и офисе Владимира Зеленского назвали эти сообщения дезинформацией.