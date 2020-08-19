Украина отвергла свою причастность к задержанию бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси. И обвинила Россию в дезинформации

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью LB.ua назвал дезинформацией сообщения СМИ о том, что украинские спецслужбы якобы причастны к появлению и в Беларуси.

«Очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно — в российской „Комсомольской правде“ 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания», — сказал Ермак. По его словам, эта кампания направлена на «раскол украинского общества».

В Службе безопасности Украины, в свою очередь, назвали фейком сообщения о том, что ведомство участвовало в операции по задержанию бойцов ЧВК «Вагнер». Первоисточником фейка, отметили в СБУ, стало российское издание, сообщившееоб этом больше недели назад.

6 августа «Комсомольская правда» сообщила, ссылаясь на источник в российских спецслужбах, что поездку бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларусь организовала Служба безопасности Украины. 18 августа «Украинская правда» и главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщили со ссылкой на источники, что украинские силовики больше года готовили операцию по задержанию бойцов «Вагнера», причастных к преступлениям на Украине. Собеседники украинских СМИ утверждали, что СБУ решила выманить бойцов ЧВК из России, но операция сорвалась, когда о ней узнали в офисе президента Украины.