«В новых выборах сможет участвовать любой. Но будет ли у Лукашенко моральное право на это?» Светлана Тихановская дала интервью «Эху Москвы». Краткий пересказ

Власти Беларуси вынуждены будут пойти на переговоры с Координационным советом оппозиции. Протест не выдыхается: в течение недели накал может понижаться, но на выходных все возобновится. Белорусы четко понимают, чего хотят — отставки Лукашенко и новых выборов. Они будут свободными и прозрачными, любой гражданин сможет в них участвовать. Но будет ли у Лукашенко моральное право на это после того, как он потерял доверие народа? Его видео с автоматом страха у белорусов не вызывает. Мы не осуждаем тех, кто, «возможно, искреннее» выступает за Лукашенко, но они должны понимать, что нас большинство. Поэтому я прошу не называть нас оппозицией. Поддержку Лукашенко до выборов , а реальные результаты выборов неизвестны. Возможно, на его стороне приближенные и пенсионеры, которые, «скажем там, зомбированы» телевизором. С Москвой я не общалась. Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, других свидетельств поддержки от России я не вижу.

Цитаты Светланы Тихановской приведены в кавычках. Полностью интервью можно посмотреть тут.

Фото в анонсе: Petras Malukas / AFP / Scanpix / LETA