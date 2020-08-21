Государственная типография в Минске в третий раз за неделю отказалась печатать «Комсомольскую правду». Газета рассказывает о протестах

Государственное издательство «Белорусский дом печати» в третий раз за неделю не напечатало свежий номер негосударственной газеты «Комсомольская правда» в Беларуси. Об этом сообщили Euroradio и «Радио Свобода».

По информации издания, также типография не напечатала номер еще одной негосударственной газеты «Народная воля». Причиной якобы стал сломавшийся станок, пишет «Еврорадио».

Для «Комсомольской правды» это уже третий номер за неделю, который не печатает «Белорусский дом печати». До этого там отказались печатать номер за 18 августа (на обложке была фотография 200-тысячного «Марша свободы» в Минске). Тогда редакция нашла другую типографию, номер попал в киоски с опозданием. Не напечатали в «Белорусском доме печати» и номер за 20 августа (на обложке была фотография митинга в Гродно, где власти пообещали пойти на уступки протестующим).

Какую фотографию поместили на обложку третьего номера «Комсомольской правды», который не вышел в печать, не сообщается.

15 августа «Комсомольская правда» поставила на обложку свежего номера фотографии людей, которые были избиты в изоляторе на улице Окрестина после разгона акций протеста. Их сопровождала фраза замглавы МВД Беларуси Александра Барсукова о том, что на Окрестина «издевательств никаких не было». Как пишет «Радио Свобода», это был последний номер «Комсомольской правды в Беларуси», выпущенный «Белорусским домом печати». Некоторые читатели скупали по несколько экземпляров газеты, чтобы раздавать их людям на улицах.

«Комсомольская правда» — одна из самых популярных газет в Беларуси. Ее бумажная версия выходит четыре (по другим данным, пять) раза в неделю тиражом 30-35 тысяч экземпляров, развлекательный еженедельник имеет тираж 200-250 тысяч экземпляров.

«Народная воля» — одна из старейших оппозиционных газет Беларуси, была основана в 1995 году. Выходит два раза неделю тиражом 25 тысяч экземпляров.