Гродно стал одним из центров протестов в Беларуси. Власти пошли на уступки демонстрантам Им обещают дать время в телеэфире и не наказывать за забастовки

Акция протеста против результатов президентских выборов в Гродно. 16 августа 2020 года Reuters / Scanpix / LETA

Власти Гродно — пятого города в Беларуси — пошли на уступки протестующим. 18 августа Гродненский горисполком опубликовал на своем сайте ответ на требования местных . Из него следует, что в городе теперь разрешены митинги на центральных площадях; создан Совет общественного согласия из представителей власти и гражданского общества; все 777 задержанных на акциях протеста отпущены, а по их жалобам начаты разбирательства; власти не будут оказывать давления на бастующих сотрудников гродненских предприятий; протестующим дадут возможность выступить в эфире канала «Гродно плюс» (его учредитель — исполком).

Начальник милиции Гродненской области Вадим Синявский извинился перед задержанными и пострадавшими при разгоне акций протеста. 13 августа Синявский заявил на встрече с протестующими сотрудниками «Гродно Химволокно»: «Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно». 17 августа официальные извинения Синявского были опубликованы на сайте УВД Гродненского облисполкома — как требовали гродненские активисты.

Кроме того, суд в Гродно прекратил административные дела против четырех жителей города, которых обвиняли в участии в протестах. Задержанные говорили, что не участвовали в массовых акциях, свидетели из милиции в суд не явились.

Выполнены не все требования, которые выдвигали протестующие. Список требований сформировали к 15 августа. Он разделен на две части: требования, которые касаются Гродно (они выполнены), и требования, которые касаются всей Беларуси. Среди последних — отставка Александра Лукашенко; отставка и арест членов ЦИК за фальсификации на выборах; отмена результатов выборов; освобождение политзаключенных; возврат штрафов и аннулирование суток задержанным на акциях протеста; публичные извинения силовиков. Некоторые из этих требований, в частности, отставку членов ЦИК, власти Гродно обещали обсудить в парламенте. Ключевое требование — об отставке Лукашенко — они оставили без комментариев.

Гродно — один из самых протестных городов Беларуси. 18 и 17 августа на акции там выходили от 15 до 20 тысяч человек, писал Tut.by. А 16 августа — в день, когда в Минске прошла самая массовая акция протеста в истории современной Беларуси, 200-тысячный «Марш свободы», — в Гродно собрались, по оценке Tut.by, около 40 тысяч человек. Митинги в Гродно достаточно хорошо организованы. Например, на последнем из них 18 августа на площади Ленина стояли биотуалеты, которые бесплатно предоставила одна из гродненских фирм, были импровизированные мусорные корзины. Кроме того, на митинге дежурили волонтеры-медики, выступали Лявон Вольский и группа Trubetskoy.

На «Гродно Азоте» — одном из крупнейших предприятий страны — проходят митинги, там создают стачечный комитет. Накануне «Гродно Азот» вошел в число трех первых предприятий, сотрудникам которых пообещали финансовую поддержку, если они . Активисты протестного движения обещают выделить рабочим деньги за счет Фонда солидарности — кампании по сбору средств для тех, кто лишился работы по политическим причинам. Фонд за несколько дней собрал миллион евро. Работникам «Гродно Азота» пообещали направить 100 тысяч евро.

Лукашенко заявил, что в Гродно вывешивают польские флаги. СМИ об этом не писали. Гродно — областной центр, расположенный вблизи границы с Польшей и Литвой. 19 августа Лукашенко, который объясняет протесты в Беларуси вмешательством западных стран, пообещал дать отпор всем, «кто сегодня, особенно за рубежом, шашки точит»: «Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо». СМИ о бело-красных польских флагах в Гродно не сообщали. Они писали о том, что 13 августа над зданием драматического театра в Гродно ненадолго подняли бело-красно-белый флаг.

Ольга Корелина