В Беларуси 15 августа пропал 29-летний Константин Шишмаков — директор военно-исторического музея имени Багратиона в городе Волковыск (Гродненская область). В тот день он вышел на работу после недельного отпуска, а вечером позвонил жене и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». До дома он так и не доехал.

Его отец Андрей Шишмаков высказал мнение, что все началось еще в день выборов президента 9 августа. По его словам, сын был в избирательной комиссии и вместе с еще одним ее членом отказался подписать итоговый протокол голосования. Кто-то расписался за них. После окончания работы на участке их предложили довезти до дома, на что они ответили: «Нам нечего стыдиться, мы пойдем сами».

«Всю неделю Константин был в отпуске, он кончился в пятницу. В субботу [15 августа] в музее рабочий день, и сын вышел на работу. В конце дня он позвонил жене, чтобы сказать: работать здесь он больше не хочет и не может. И вот уже прошли сутки, как он пропал», — рассказывал Шишмаков-старший Tut.by.

Жена пропавшего обратилась в милицию. Там выяснили, что в последний раз телефон Шишмакова подавал сигнал в Мостовском районе Гродненской области, недалеко от реки Неман — по дороге из Волковыска на Гродно.

18 августа сотрудники Национального художественного музея в Минске вышли на акцию с плакатом «Где Константин Шишмаков?» А спустя несколько часов поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил, что Шишмаков мертв.

Акция работников Национального художественного музея 18 августа TUT.BY. Политика

Его тело нашли в километре от города Мосты в лесу, писал Onliner.by. «Мы приняли решение направить поисковую группу с беспилотниками к месту, где у него последний раз работал мобильный телефон. Во время поисковых мероприятий мы обнаружили автомобиль пропавшего. Впоследствии мы обнаружили и тело пропавшего», — рассказал изданию командир отряда «Ангел» Сергей Ковган.

СК Беларуси начал проверку по факту смерти Шишмакова. По предварительным данным ведомства, она не носит криминального характера. Tut.by и «Комсомольская правда» сообщили, что Шишмаков мог покончить с собой. Onliner.by со ссылкой на сестру жены погибшего написал, что мужчину нашли повешенным. О мотивах предполагаемого суицида не сообщалось.

В Беларуси после выборов президента начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Их участники уверены, что результаты выборов, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК Беларуси, получил 80% голосов, были сфальсифицированы.

В ходе протестов — и их жесткого разгона в первые дни — погибли житель Минска Александр Тарайковский (мог быть смертельно ранен сотрудниками силовых структур на акции протеста), житель Гомеля Александр Вихор (умер после задержания в милицейском автомобиле), житель Бреста Геннадий Шутов (был смертельно ранен милицией на акции протеста), 19-летний житель Минска Артем Поруков (по данным МВД, был сбит на дороге; ведомство назвало его участником акций, знакомые Порукова отрицают связь между его смертью и протестами).

Ольга Корелина