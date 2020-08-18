МВД Беларуси сообщило о гибели 19-летнего демонстранта под колесами автомобиля

Участник массовых погиб в ДТП в Минске, сообщила в телеграме пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел в ночь на 16 августа на Партизанском проспекте в Минске. 19-летнего молодого человека, личность которого не раскрывается, сбил автомобиль «Рено», когда тот шел по проезжей части. От полученных травм он умер на месте происшествия.

В МВД отметили, что до аварии один из проезжавших мимо водителей попросил демонстранта уйти с дороги на тротуар, но тот остался на проезжей части.

«Радио Свобода» отмечает, что в момент ДТП в Минске не проходило массовых акций.

Обновлено. По данным Euroradio, погибшего зовут Артем Поруков. Его родственники не знают, принимал ли он участие в акциях протеста, и не верят в версию, озвученную милицией. «Мы не понимаем, почему ему понадобилось перебежать с той стороны улицы, на которой находится наш дом, на другую сторону. Пешеходный переход совсем рядом — почему он не пошел по нему? Мы думаем, что он попал под машину, пытаясь от кого-то убежать», — сказала Euroradio двоюродная сестра Порукова.

17 августа министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник сообщил, что в ходе протестов в стране погибли два человека. СМИ писали, что в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский, в Гомеле — 25-летний Александр Вихор. В СК Беларуси подтверждали, что Вихор умер после задержания, но настаивали, что это случилось из-за передозировки наркотиков.

Александр Тарайковский погиб 10 августа во время акции протеста у метро «Пушкинская» в Минске. В МВД говорили, что он пытался бросить в силовиков взрывное устройство, а оно взорвалось у него в руке. 15 августа СМИ опубликовали видео, где заметно, что в момент смертельного ранения у Тарайковского в руках нет бомбы, как утверждало МВД.