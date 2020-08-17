Глава Минздрава Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста

В ходе протестов в Белоруссии погибли два человека. Это подтвердил министр здравоохранения страны Владимир Караник.

Караник не назвал фамилий погибших и обстоятельств их смерти, лишь отметив, что один из них умер в Минске.

В больницах, по словам министра, находятся 158 человек, из них трое — в тяжелом состоянии.

Ранее независимые СМИ сообщали о гибели 34-летнего Александра Тарайковского в Минске и 25-летнего Александра Вихора в Гомеле. Белорусский СК при этом отказывался связывать смерть Вихора с протестами — в ведомстве подтвердили, что он умер после задержания, но настаивали, что смерть произошла из-за передозировки наркотиков.